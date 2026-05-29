兵庫・たつの市で母親と娘が殺害された事件で、公開手配されている男について警察に290件以上の情報提供が寄せられる一方、現在も行方は分かっていません。大山賢二容疑者（42）は5月13日ごろ、たつの市の住宅でかつての隣人の田中千尋さん（52）を殺害した疑いが持たれています。千尋さんは5月19日に母の澄惠さん（74）とともに遺体で見つかりました。警察によりますと、公開手配に踏み切った5月24日以降、「似た男を見た」など県