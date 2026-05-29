都内の不動産価格が高騰する中、東京都は、子育て世帯が相場より安い家賃で住める「アフォーダブル住宅」の入居者の募集を29日から開始します。「アフォーダブル住宅」とは手頃な家賃で住める住宅のことで、東京都は子育て世帯の負担を軽減するため官民連携ファンドをつくり、市場の65％から80％程度の家賃で入居できる物件を提供します。29日から入居者の募集が始まったのは、都内にあるリフォームした中古の戸建てと新築マンショ