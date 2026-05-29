29日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）で、中継リポートで登場した同局の草薙和輝アナウンサーのはじけた反応に、出演者が次々とツッコむひと幕があった。この日の放送では、恒例のパネルコーナーで、昨今の物価高の影響もありコスト増や人材不足などで焼き肉店の倒産が相次ぎ、2年連続で過去最高を更新している現状を伝えた。「お肉博士」としても活躍するフォーリンデブはっし−がゲスト