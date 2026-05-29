世界最大の半導体受託製造企業TSMCが進出したことで、熊本県は劇的に変化している。その一方で、急速な進出ラッシュで困惑する地元民もいるという。ジャーナリスト大鹿靖明さんによる『半導体 尖端覇権の興亡』（講談社）より、一部を紹介する――。（第1回）BING-JHEN HONG※写真はイメージです - BING-JHEN HONG■TSMC進出で起きている「熊本バブル」の実態TSMCの進出が公表されると同時に、熊本には半導体の素材メーカーや製造