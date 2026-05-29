俳優チ・チャンウクが、初の授賞式MCに挑戦する。5月29日、授賞式『Asia Artist Awards 2026』（以下『AAA 2026』）組織委員会は、チ・チャンウクが『AAA 2026』のMCを務めると発表した。【写真】チ・チャンウクの魅惑的表情…ストイックな一面もチ・チャンウクは「眼差し一つで物語を作る」と評される俳優だ。幅広い演技と体を張った高難度アクションをこなす実力で、韓国を代表する俳優としての地位を確立している。（写真提供＝