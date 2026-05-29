スマートフォンから自動車までさまざまなデバイスに搭載されているリチウムイオン電池の原料であるリチウムについて、「リチウムを岩石からエネルギー効率良く抽出する方法」が新たに発明されました。Valorization of lithium hardrock concentrates into battery raw materials and commodity products | Sciencehttps://www.science.org/doi/10.1126/science.aec4652Researchers develop a new process to get lithium out of ro