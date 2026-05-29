友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は彼氏に近づく女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公には彼氏がいます。ある日サークルの飲み会で、彼氏と女の子がイチャイチャしているところを目撃しました。そこで主人公が問い詰めますが、彼氏は妹みたいなものと言い張っていて……？原案：R