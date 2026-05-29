◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人森田駿哉投手▽広島辻大雅投手▽広島ファビアン外野手▽ヤクルト松下歩叶内野手▽ヤクルト塩見泰隆外野手【出場選手登録抹消】▽巨人宮原駿介投手▽広島鈴木健矢投手▽広島佐藤啓介内野手▽ヤクルト山野辺翔内野手▽ヤクルト沢井廉外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク大関友久投手▽ソフトバンク木村大成投手