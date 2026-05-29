名鉄のロゴ名古屋鉄道は29日、利用者が減り赤字が続く名鉄広見線の新可児（岐阜県可児市）―御嵩（同県御嵩町）間の7.4キロを廃止する方針を明らかにした。廃止時期は未定。存続を目指し名鉄と協議していた沿線3市町が同日、維持費の一部を負担する「みなし上下分離方式」の導入断念を発表していた。3市町は2028年度末まで運行を続けるよう名鉄に要望していく。3市町は、バスなど代替手段の準備を進める。名鉄の広報担当者は、