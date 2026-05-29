息子などを装って高齢女性から3000万円をだまし取ったとして、受け子で42歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子男は、面識のない人物から闇バイトに誘われていました。長谷川信容疑者（42）は、4月、仲間と共謀し都内に住む80代の女性に「喉の手術をしたが、病院で財布をなくしてしまい、カードがない」などと息子を装って電話をかけ、現金3000万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によります