松本洋平文科相松本洋平文部科学相は29日の閣議後記者会見で、沖縄県名護市辺野古沖での同志社国際高（京都）の学習内容が政治的中立に反すると認定したことについて「全体として基地移設反対という政治的活動を助長、促進するものだ」との見解を示した。米軍普天間飛行場の辺野古移設への抗議船に生徒を乗せたことなどが根拠だとした。教育基本法14条は、学校が特定政党を支持、反対する政治的活動を禁じている。松本氏は、平