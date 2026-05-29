熊本県八代市役所の新庁舎建設をめぐる汚職事件で、逮捕された市議の男が、受け取った賄賂を資金洗浄するために新幹線で上京していたことがわかりました。【映像】連行される容疑者の様子成松由紀夫容疑者（54）ら6人は、4月、建設会社側から賄賂として受け取った現金の一部を渡邊裕人容疑者（49）が代表を務める会社の口座に隠した疑いがもたれています。賄賂は都内のコンビニ店から深夜に入金されていますが、その後の捜査