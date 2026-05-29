公正取引委員会の入るビル＝東京都港区資料作成などの業務をフリーランスに委託する際、取引条件を明示しなかったり報酬を不当に減額したりしたとして、公正取引委員会は29日、東京の資料作成代行会社Timewitch（タイムウイッチ）のフリーランス法違反を認定し、減額分計約550万円の支払いや、再発防止措置を実施するよう勧告した。公取委によると、2024年11月〜25年9月、顧客から請け負った企画書の作成や、自社の経理事務を