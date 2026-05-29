◇出場選手登録【ソフトバンク】大関友久投手、木村大成投手【日本ハム】梅林優貴捕手【楽天】岸孝之投手【西武】高橋光成投手【ロッテ】田中晴也投手【巨人】森田駿哉投手【広島】辻大雅投手、ファビアン外野手【ヤクルト】松下歩叶内野手、塩見泰隆外野手◇同抹消【日本ハム】清水優心捕手【楽天】内星龍投手【西武】林安可外野手【巨人】宮原駿介投手【広島】鈴木健矢投手、佐藤啓介内野手【ヤクルト】山野辺翔内野手、沢井廉外