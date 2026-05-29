横浜市港北区で火事があり消防隊が消火活動を続けています。現場は精肉店とみられ、これまでに1人が救助されましたが、けがの程度はわかっていません。【映像】横浜・港北区の精肉店で火災 （実際の映像）午前11時すぎ横浜市港北区・綱島東で「店舗が燃えている」と通行人から119番通報がありました。火事があったのは、3階建ての建物の1階にある精肉店とみられ、2階と3階は住宅ということです。これまでに1人が救助されま