未来のタカラジェンヌを育成する兵庫・宝塚音楽学校の本科113期生、予科114期生が29日、兵庫・宝塚大劇場で、小児がんをはじめとした医療的ケアが必要な子供や家族の支援を呼びかける「すみれ募金」活動を行った。音楽学校生がファンとふれあう「すみれ募金」は、1964年（昭39）にスタート。コロナ禍で19年を最後に取りやめられ、23年、4年ぶりに復活した。場所も大劇場ロビーから、改札内の階段前に変わった。色着物姿の本科生、