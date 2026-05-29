日本野球機構(NPB)は29日の公示を発表。日本ハムはキャッチャー2選手を入れ替えました。登録となった梅林優貴選手はこれが今季初昇格。7年目を迎える28歳のキャッチャーです。1軍出場は23年から3年連続で10試合以下。今季ファームでは19試合の出場で、2本塁打含む打率.213をマークしています。オフにはドジャースのムーキー・ベッツ選手からアドバイスをもらったり、食事に行くなどの交流でも話題に。1軍定着なるか注目です。一方