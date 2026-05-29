最大190万円安い!? “新車149万円”のホンダ「新型スポーツカー」登場！「電気自動車（EV）は静かでスムーズだけれど、どこか退屈な乗り物――」。そんな固定観念を根本からひっくり返す、刺激的でスポーティなクルマがホンダから登場しました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「新型スポーツカー」です！（59枚）「ジャパンモビリティショー2025」や「東京オートサロン2026」などでプロトタイプが披露され、クルマ好きの間