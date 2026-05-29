借金を抱え最下位に沈むドラゴンズは、どうすれば浮上できるのか…。権藤博さん、山崎武司さん、落語家の立川志らくさんが聖地・ピカイチに集まり「緊急座談会」。前編・中編・後編にわたってお伝えします。【後編】は、『セ・パ交流戦で巻き返しは？』『ファン歴65年・峰竜太さんからのメッセージ』についてです。 ■大きなターニングポイント「セ・パ交流戦」 山崎さん：「絶対5割じゃダメですよね。前半