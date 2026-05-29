＜リゾートトラスト レディス2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。午後組の全選手がハーフターンし、昨季の年間女王・佐久間朱莉がトータル5アンダー・単独首位で後半に入っている。【写真】きょうの最難関17番グリーン傾斜がすごいです1打差2位タイに吉澤柚月とウー・チャイェン（台湾）。2打差4位にセキ・ユウティン（中国）、3打差5位