北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判で、１時間ほど前から女の被告人質問がはじまり、現在も続いています。最新情報を旭川地裁前から中継でお伝えします。およそ１時間前から内田梨瑚被告への被告人質問が始まりました。内田被告は証言台に来るよう言われた際、マスクを外し傍聴席側に深く一礼、そして裁判員に向かって深く一礼をし、ゆっくりと着席しました。そして、弁護側からの