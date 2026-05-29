アルバTVで放送されている番組「トッププロレッスンK'Sスタジオ」。昨年、3年ぶりの優勝を飾った渡邉彩香が、それまで手先で振り下ろしていたスイングを大きく改造したそうだが、一部紹介したい。【連続写真】左足で踏み込んでから手元を真下に下ろす渡邉のドライバースイング◇◇◇2024年までは手先でクラブを上げて、手先で振り下ろしていました。結果的に軌道やフェース面が定まらず、大きく曲げることが珍しくなかったん