プロテスト合格を目指す和久井麻由が自身のインスタグラムを更新。5月28日に誕生日を迎えると「今日でまゆぞう25歳になりました」と明るく投稿した。【写真】「かわいすぎたぁ」大型犬と大興奮のまゆぞう（全2枚）続けて「もっともっとゴルフ上手くなれるように 日々頑張ります」と目標を掲げると、家族やコーチ、スポンサー、応援してくれるファンに向けて「これからも明るく元気をモットーに ゴルフで恩返しできるように頑張って