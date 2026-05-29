日本野球機構(NPB)は29日の公示を発表。ソフトバンクは大関友久投手と木村大成投手を一軍登録しました。大関投手はここまで6試合に先発し、1勝3敗、防御率5.73を記録しています。3月31日の初登板に初勝利を手にするも、その後勝ちから離れていました。17日のファームのオリックス戦で7回被安打7、8奪三振、1失点で勝ちをつけ弾みをつけています。この日の広島戦で玉村昇悟投手と投げ合う予定です。木村投手は今季初昇格。ファーム