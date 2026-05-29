安田大サーカスのクロちゃんが5月28日、自身のインスタグラムを更新。タレントでボディビルダーの横川尚隆さんとの“筋肉隆々”2ショット写真を公開しました。【写真を見る】【 クロちゃん 】“筋肉２ショット” 披露「普通にすごい！」「クロちゃんさんの筋肉凄いけど、横川さんが凄すぎて…」反響続々クロちゃんは、TBS系『モニタリング』への出演を報告する投稿で「マッスルブラザーズでどんなドッキリでも筋肉で押さえつけて