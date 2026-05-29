ドローン攻撃を受けた集合住宅の前で対応に当たる消防士たち＝29日、ルーマニアのガラツィ/Isu Galati/Handout/via Reuters（CNN）ルーマニア国防省は29日、ロシアのドローン（無人機）が国内の集合住宅に直撃して爆発し、2人が負傷したと明らかにした。ロシアはこれに先立ち、ルーマニアに近いウクライナの港湾への攻撃を開始していた。ルーマニア国防省は「5月28〜29日の夜間、ロシア連邦はルーマニアとの国境の川に近いウクライ