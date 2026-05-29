日本政策投資銀行と日本交通公社が訪日外国人客（インバウンド）を対象に実施した２０２５年度の意向調査で、岡山への訪問意欲が３・８％にとどまったことが分かった。地方の観光地への訪問意欲は約９割に上っており、岡山が地方観光の需要を十分に取り込めていない実態が浮き彫りになった。（井上学）調査は２５年７月、韓国や中国などのアジア圏と米国やオーストラリア、イギリスなど欧米豪の計１２か国・地域の海外旅行経験