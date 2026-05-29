熊本競輪Ｆ?「ルーキーシリーズ２０２６熊本競輪サポーターズクラブ杯」は２９日に初日を開催。９Ｒ新人男子予選１では大規模な落車事故が発生した。レースは７車立てで行われたが、５選手が落車し入線したのは２人。残りの全選手が棄権し３着に到達した選手はいなかったため、３連単、３連複の車券が不成立となり払い戻しとなった。レ―スは松本悠平（２３＝高知）―大村涼兼（３０＝神奈川）―横溝貫太（２３＝福岡）―