米俳優ジョニー・デップ（６２）のクレジットカード情報が盗まれ、約２年間にわたり少なくとも５２万ポンド（約１億１１３０万円）もの不正利用被害に遭っていたことが分かった。英紙サンが２８日伝えた。同紙によると、ハンガリーで今月６日、首都ブダペストにあるアパートを武装警察官が急襲し、大規模な詐欺事件に関与したとして２７歳の男を逮捕した。当局は、同容疑者がデップのアメリカン・エキスプレス・カードの情報を