防衛省 統合幕僚監部は、5月28日午後、中国軍の情報収集機「Y-9」1機が、東シナ海の海上を飛行したことを確認したと発表しました。 統合幕僚監部によると、中国の情報収集機「Y-9」は、大陸方面から飛来し、東シナ海の海上を長崎県の男女群島南方まで飛行したあと、南西に進み、沖縄本島沖で反転。 男女群島南方と沖縄本島沖を往復したあと、大陸方面に向かったということです。 統合幕僚監部が発表した飛行経路を見ると、