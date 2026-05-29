JR東海は、3月から不通となっていたJR高山線の杉原駅(岐阜県飛騨市)から猪谷駅(富山市)の運行を5月30日から再開します。 富山県側にある「第2宮川橋梁」で、1本の橋脚の地盤が川の流れで削られているのが確認され、復旧工事が続いていました。 30日の始発から運転を再開しますが、31日までの2日間は一部の列車に運休や車両数の変更があります。 杉原駅から猪谷駅の間では、工事の間にバスによる代行輸送をしてい