攻略POINT 【マーガレットＳ組】むしろ狙い目は前走６着以内の負け組 重賞昇格２年目の19年以降に頭角を現したのがマーガレットＳ組で、最近７年で馬券に絡まなかったのは22年だけ。 この期間の好走馬の前走着順は①⑤⑤①②①⑥着だが、１着からの３頭は当レースで①③③着。 負けていた馬の方が連対例は多く、人気的にも狙い目になる。 【距離実