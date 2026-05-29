【これからの見通し】決め手に欠ける相場状況、ドル円１５９円台での取引継続か 今週のドル円相場は、小幅レンジに収まっている。週明けの158.74レベルを安値に、昨日の159.65レベルを高値とする1円未満の値幅にとどまっている。ユーロドルは1.1586から1.1661まで、ユーロ円は184.69から185.79レベルまで1.1円程度の値幅となっている。 中東情勢に関する報道で、原油先物や米債利回りが敏感に反応しているも