秋田朝日放送 大館保健所管内に住む１０歳未満の女の子が、つつが虫病と診断されました。つつが虫病患者の発生は県内では今年初めてです。 県保健・疾病対策課によりますと、女の子は２３日に発熱や発疹の症状があり、２５日に医療機関を受診し、当初、咽頭炎と診断されました。しかしその後も、症状が治まらず再度医療機関を受診したところ、頭頂部にツツガムシに刺されたような跡があり、抗体検査をしたところ、つつが