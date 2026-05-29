俳優の窪塚洋介が公開した親子ショットが話題になっている。２９日までに公開したインスタグラムに「ＧＵｆｏｒＦａｔｈｅｒ釻ｓＤａｙ」と記し、長男でモデル・俳優の窪塚愛流（あいる）とのモデルショットを公開した。写真では親子で微笑む様子が写し出されている。今年、度々の親子共演を見せている２人。ネット上では「遺伝子が最強」「スタイルばぐりすぎてて」「激熱すぎる」などと話題になっていた。