ＪＲＡは５月２９日、２３年札幌２歳Ｓを制したセットアップ（セン５歳、美浦・西田雄一郎厩舎、父デクラレーションオブウォー）の競走馬登録を同日付けで抹消したと発表した。通算成績は１１戦２勝（うち海外１戦０勝）。総獲得賞金は３９７６万４０００円。今後は、北海道新冠町の新冠ゴールドアップカンパニーで乗馬となる予定。