アニメ映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』公式サイトが29日に更新され、29日から配布開始の入場者特典第1弾「第炎上巻」4DX銀さん特別装丁にて、表紙イラストのキャラクター右肩部分の配色に一部誤りがあったことを報告した。【画像】不備があった『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』特典公式サイトでは「４DX入場者特典第1弾に関するお詫び」とし、「平素よりアニメ『銀魂』をご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。2026年5月29日