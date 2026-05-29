2006年の春夏の甲子園で活躍し、“ハンカチ王子”の愛称でも親しまれた元プロ野球選手で実業家の斎藤佑樹氏（37）が28日、自身のインスタグラムを更新。自身がプロデュースする北海道・長沼町の少年野球場「はらっぱスタジアム」の球場前に咲き誇る芝桜を披露した。【写真】「行ってみたくなります」「本当にきれい」“はらっぱスタジアム”前に咲き誇る芝桜斎藤氏は「見てください、この芝桜！昨年、はらっぱスタジアムのモニ