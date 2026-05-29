ルーマニア・ガラツィで、ロシア無人機が墜落して屋上で火災が起きた集合住宅＝29日（ロイター＝共同）【ウィーン共同】東欧ルーマニアの国防省は29日、ウクライナとの国境に近い東部ガラツィ市の集合住宅の屋上に同日未明、ロシアの無人機1機が墜落し、2人が負傷したと明らかにした。ルーマニアではウクライナに侵攻するロシアの無人機の領空侵犯が相次いでいる。欧州メディアによると、住宅地に落ちて負傷者が出たのは初。国