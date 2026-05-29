アイスランド戦に向け調整する久保（左）ら＝千葉市内サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場する日本代表は29日、千葉市内で大半を非公開として調整した。久保（レアル・ソシエダード）伊東（ゲンク）田中（リーズ）らが合流し、31日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人がそろった。鎌田（クリスタルパレス）はアイスランド戦後に加わる予定。日本は6月2日に事