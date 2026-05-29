補正予算案の審議日程を巡り、自民党の梶山国対委員長らと中道改革連合の重徳国対委員長らは29日午前、国会内で会談し、補正予算案の審議日程で合意した。合意した日程では、6月3日に審議入りし、衆参両院で1日ずつの審議を経た5日にも成立する見通しとなった。一方、衆院側の合意後に、参議院野党の立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は、自民党の磯粼仁彦参院国対委員長と会談し、「基本的に何の提案も受けていないし、合意し