29日午前、兵庫県姫路市の小中一貫校で理科の実験中に煙が発生し、生徒20人が体調不良を訴えて病院に搬送されました。姫路市教育委員会によりますと、市立白鷺小中学校で29日午前11時すぎ、理科の授業で薬品を使った実験を行っていたところ、想定よりも多い量の煙が発生したということです。一時的に生徒を避難させて煙などの元となった薬品などをゴミ箱に捨て、授業を再開したところ、ゴミ箱から発火。担当の教諭が消火活動にあた