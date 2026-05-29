29日午後、由利本荘市西目町の民家敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、29日午後1時半ごろ、由利本荘市西目町出戸字浜山の70代の男性が、自宅の中から敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。警察が注意を呼びかけています。