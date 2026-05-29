5月29日、島根スサノオマジックは、井上宗一郎との2026－27シーズン選手契約が基本合意に達したことを発表した。なお、同選手は前日の28日に2025－26シーズンまで所属した仙台89ERSからの退団が発表されていた。 東京都出身で現在27歳の井上は、201センチ105キロのパワーフォワード。福岡大学附属大濠高校から筑波大学へと進学し、在学中の2017－18シーズンに特別指定選