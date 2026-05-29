ＦＩＧは２９日の取引終了後、グループ会社のｃｉＲｏｂｏｔｉｃｓが６月３日から開催されるドローン専門展示会「ＪａｐａｎＤｒｏｎｅ２０２６」で、次世代インフラドローン「Ｒ－７」を初公開すると発表した。同製品は電源供給と通信を１本のケーブルで行う有線給電方式を採用することで、従来の課題であった飛行時間の制約が大幅に改善しており、４８時間の連続飛行ができる。激甚災害・通