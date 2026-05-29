ソーシャルワイヤーがこの日の取引終了後に、ＴｉｋＴｏｋを中心としたショート動画領域における広告運用支援事業を展開するＳＥＩＲＹＯ（東京都千代田区）の全株式を６月１２日付で取得し子会社化すると発表した。 子会社化を通じて、ＴｉｋＴｏｋ・ショート動画領域を中心とした広告運用及び成果報酬型ＳＮＳ広告事業の強化や、両社顧客基盤及び既存事業との連携によるクロスセル・アップセルの