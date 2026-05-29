◎経済統計・イベントなど ◇６月１日 ０８：５０日・法人企業統計調査 １０：４５中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数 １５：００英・ネーションワイド住宅価格 １６：５０仏・製造業購買担当者景気指数（改定値） １６：５５独・製造業購買担当者景気指数（改定値） １７：００ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値） １７：３０英・製造業購買担当者景気指数（改