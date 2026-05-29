地域新聞社がこの日の取引終了後に、６月２５日を基準日として１株を１．８株に株式分割すると発表した。特定の株主グループが実質的に保有する株式に係る議決権割合を明らかにするとともに、株式の流動性向上及び投資家層の拡大を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS