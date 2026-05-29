青梅シロップ【この照りは絶対美味しい…！】青梅シロップで鶏手羽元と卵の甘辛煮仕事終わりで疲れているときや、毎日のようにつきまとう「今日のご飯、何にしよう」という悩み。そんながんばるみなさんの料理のハードルをぐっと下げてくれる、心強い味方が登場しました。料理家の飛田和緒さんの新刊が、まさに日々の暮らしに寄り添ってくれる救世主のような内容なのです。■素材は1つだけ！難しい手順が一切ないから続けられるテ