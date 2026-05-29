収納の中も外もごちゃごちゃ…そんなキッチンが生まれ変わる！古堅さんの整理術【画像で見る】ゴールデンゾーンを活用すればむだな動きが減る！収納の中も外もものがあふれてしまい、「家族みんなが使いやすいキッチンにしたい」と悩むレタスクラブ読者の渡邉さん。そんな日常のモヤモヤを、SNSでも大人気の整理収納アドバイザー・古堅純子さんがスッキリ解決。今回は、散らかりやすいキッチンを整えるための“コツ”と“手順”を